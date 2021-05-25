"1 июня, в 14 ч. с детьми собираемся у муниципалитетов. Пусть дети цветными мелками рисуют на тротуаре, как они скучают по друзьям и общению: "Хочу в школу". Мэрам вручат требование вернуть детей в школы без дополнительных требований", – такое приглашение рассылают в социальных сетях.

Указано, что акцию организует "Союз семей", а его главный лозунг – "Не надо дискриминировать детей". "Дети скажут: я хочу в школу, я соскучился по одноклассникам, хочу обнять учителя", – сказано в приглашении.

Представитель "Союза семей" Арвидас Даунис подтвердил, что цель акции – высказаться против тестирования детей на Covid-19. Он назвал тестирование абсурдом и дискриминацией. В качестве аргумента он указал, что детям достаточно документа, доказывающего, что им нет 16 лет, и они могут получить "паспорт возможностей".

Даунис высказал свое предположение - дети, болеющие ковидом бессимптомно, не могут никого заразить.

Он сказал, что в муниципалитеты за разрешением на проведение акции пока не обращались.

Напомним, что 26 апреля в Каунасе состоялась акция протеста против тестирования детей в школах.