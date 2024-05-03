В день защиты детей – благотворительный концерт в помощь детям из Украины

Якилайтис будет одним из тех, кто 18 мая в Вильнюсе на Лукишкской площади будет творить добро. Он будет одним из ведущих благотворительного концерта "Свобода детям".

На концерте выступят лучшие литовские исполнители.

Лагеря для украинских сирот организация "Сильны вместе" проводит третий год подряд.

"Мы хотим пригласить 500 детей, надеемся лето в спокойной обстановке сделает их жизнь более радостной, внесет светлые краски, который в повседневной жизни не осталось. Это дети сироты, они лишились близких, живут в детских домах или у дальних родственников. Война разрушила их мир, их детство, мы хотим показать детям, что будущее может быть светлым, а жизнь – другой", – сказал Якилайтис.