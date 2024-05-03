2024.05.03 13:32

В день защиты детей – благотворительный концерт в помощь детям из Украины

 
ru.DELFI.lt
Jessica Shy koncertas Festivalyje "Granatos LIVE"
Jessica Shy koncertas Festivalyje "Granatos LIVE"
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Литовские дети в летних лагерях знакомятся с природой, играют в футбол, создают фильмы и спектакли, а в это время их сверстники в Украине учатся оказанию первой помощи, прячутся в укрытиях, учатся справляться со стрессом. "Война стала повседневностью в жизни украинских детей, мы хотели бы подарить им хотя бы пару недель мира", – сказал один из основателей организации "Сильны вместе", журналист Эдмундас Якилайтис.

Якилайтис будет одним из тех, кто 18 мая в Вильнюсе на Лукишкской площади будет творить добро. Он будет одним из ведущих благотворительного концерта "Свобода детям".

На концерте выступят лучшие литовские исполнители.

Лагеря для украинских сирот организация "Сильны вместе" проводит третий год подряд.

"Мы хотим пригласить 500 детей, надеемся лето в спокойной обстановке сделает их жизнь более радостной, внесет светлые краски, который в повседневной жизни не осталось. Это дети сироты, они лишились близких, живут в детских домах или у дальних родственников. Война разрушила их мир, их детство, мы хотим показать детям, что будущее может быть светлым, а жизнь – другой", – сказал Якилайтис.

Концерт состоится в на следующий день после Дня защиты детей (по новым правилам его в Литве отмечают в третью пятницу месяца). Концерт состоится 18 мая, в субботу, на Лукишкской площади.

На концерте выступят такие исполнители, как Jessica Shy, Моника Лю, Monique, DJ Nevykėlė, Евгения Редько, Сильвестр Белт, Free Finga, Габриэлюс Вагялис, Jovani, Юрга Шедуйките, Паулина Паукштайтите, Эгле Юргайтите-EGLLE, Рокас Ян, Angelou, группы ba, Jauti, Mėlyna, Shower.

Вместе с Якилайтисом концерт будет вести Юрга Шедуйките и актер Паулюс Тамоле.

Первые лагеря для детей из Украины в Литве действовали в 2021 году. В 2022 г. в лагеря пригласили 500 детей из семей военных беженцев из Украины в Литве. 500 детей в прошлом году отдыхали в лагерях, организованных вместе с писателем Витаутасом В. Ландсбергисом, FC Barcelona в Паланге, в Кинтай, в Клайпеде.

В этом году остаются те же партнеры, только прибавится Академия роботики.

Одна путевка в такой лагерь стоит около 800 евро (в цену входит и приезд из Украины, страховка, лагерь и подарок к 1 сентября).

Концерт будет транслировать телевидение TV3. Пожертвовать деньги можно по номеру 1409 – 5 евро.

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