Вспоминая эту важную для истории дату, приглашаем бесплатно посетить мемориальную экспозицию Тускуленского музея:

Экспозицию "Проект – HOMO SOVIETICUS", исследование насильственного формирования советского человека и духовного сопротивления (дворец, ул. Жирмуну, 1F);

Экспозицию "Тайны Тускуленского поместья", в которой рассказывается о преступлениях советского тоталитарного режима и их сокрытии (Малый белый дворец, ул. Жирмуну, 1N);

Выставку фотографий Леонардаса Сургайлы "Ничья земля" (дом для прислуги, ул. Жирмуну, 1F);

Выставку 16-ого международного фестиваля фотожурналистики "Круг вильнюсской фотографии" (во дворе поместья);

Часовню-колумбарий (ул. Жирмуну, 1F).