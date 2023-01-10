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13 января – День защитников свободы. 32 года назад, 13 января 1991 г., когда советские спецотряды штурмовали здание Литовского радио и телевидения, телебашню, погибли 14 защитников свободы Литвы, еще около 1000 человек получили другие травмы.
V. Dolgirevo ekspozicija muziejuje - Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso nuotr.
V. Dolgirevo ekspozicija muziejuje - Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso nuotr.
© Organizatorių archyvas

Вспоминая эту важную для истории дату, приглашаем бесплатно посетить мемориальную экспозицию Тускуленского музея:

Экспозицию "Проект – HOMO SOVIETICUS", исследование насильственного формирования советского человека и духовного сопротивления (дворец, ул. Жирмуну, 1F);
Экспозицию "Тайны Тускуленского поместья", в которой рассказывается о преступлениях советского тоталитарного режима и их сокрытии (Малый белый дворец, ул. Жирмуну, 1N);
Выставку фотографий Леонардаса Сургайлы "Ничья земля" (дом для прислуги, ул. Жирмуну, 1F);
Выставку 16-ого международного фестиваля фотожурналистики "Круг вильнюсской фотографии" (во дворе поместья);
Часовню-колумбарий (ул. Жирмуну, 1F).

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