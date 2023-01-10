Вспоминая эту важную для истории дату, приглашаем бесплатно посетить мемориальную экспозицию Тускуленского музея:
Экспозицию "Проект – HOMO SOVIETICUS", исследование насильственного формирования советского человека и духовного сопротивления (дворец, ул. Жирмуну, 1F);
Экспозицию "Тайны Тускуленского поместья", в которой рассказывается о преступлениях советского тоталитарного режима и их сокрытии (Малый белый дворец, ул. Жирмуну, 1N);
Выставку фотографий Леонардаса Сургайлы "Ничья земля" (дом для прислуги, ул. Жирмуну, 1F);
Выставку 16-ого международного фестиваля фотожурналистики "Круг вильнюсской фотографии" (во дворе поместья);
Часовню-колумбарий (ул. Жирмуну, 1F).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Самые большие зарплаты в ноябре были в вильнюсском отделении Fatmap
Литовское отделение британской компании Fatmap в ноябре...
В Литве дорожают услуги салонов красоты, экономят даже люди среднего достатка
В Литве дорожают услуги салонов красоты, количество...
В Вильнюсе столкнулись автобусы, движение общественного транспорта парализовано
Во вторник утром в Вильнюсе , около Зеленого моста,...
Надеялись на приезд тысяч, но подписали документы лишь 17: почему литовцы не уезжают из Калининграда
По данным Службы охраны госграницы (СООГ), с конца...