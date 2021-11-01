В День всех святых литовские кладбища светятся тысячами огней

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1 ноября в Литве отмечают День всех святых. В Литве этот день - выходной с 23 октября 1990 года.
Этот день - день памяти всех тех, кого после смерти признали святыми.
2 ноября в Литве - День поминовения усопших.
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