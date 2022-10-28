В День всех святых и поминовения усопших в Литве будут дежурить усиленные наряды полиции

С учетом того, что в эти дни поток машин на дорогах увеличивается, полиция будет регулировать движение, позаботиться об уменьшении заторов, поможет с обеспечением порядка у кладбищ. Около отдельных кладбищ выборочно будут проверять водителей на трезвость и следить за соблюдением ПДД.
В этот период условия на дорогах бывают обусловлены не только более интенсивным движением, но и плохой видимостью, скользкими дорогами, плохими погодными условиями и т.д., поэтому все участники движения должны быть внимательными и осторожными. Главное - не спешить, планировать поездку заранее, чтобы не надо было спешить, продумать маршрут, проверить состояние транспортного средства.
Информацию о дорожных работах можно получить на сайте eismoinfo.lt. Там же дается и информация об условиях на дорогах (интенсивности движения, погодных условиях, ограничениях и т.д.).
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