В день восстановления Литовского государства в старом городе Мажейкяй будет ограничено движение транспорта

Как указали в муниципалитете района, в целях обеспечения дорожного движения и общественного порядка в старом городе с 10.00 до 14.00 часов будет перекрыто движение по ул. Лайсвес, участок от самоуправления Мажейкяйского района до пересечения с ул. Васаре 16-осиос.

Также движение будет перекрыто на улицах Васаре 16-осиос, В. Бурбос , участок от пересечения с ул. В. Кудиркос до пересечения с ул. Лайжувос, ул. В. Кудиркос.

Участок вокруг парка, ул. Миндауго, участок от ул. В. Кудиркос до ул. Бируте. (рядом с парком) и участок улицы Лайжувос от площади Независимости до самоуправления Мажейкяйского района.

В указанные часы жителей этих зон просят не оставлять автомобили на улицах, если есть возможность запланировать поездку на автомобиле в другое время.