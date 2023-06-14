В День скорби и надежды в Литве и Страсбурге поминают жертв депортаций

"Мы не можем о них забывать. Живых свидетелей тех событий становится все меньше, а историческая память должна быть живой – надо напоминать о ссылках и депортированных, об основании Саюдиса, 13 Января, других важных для Литвы датах, и вживую рассказывать об их значении", - убежден командир Союза стрелков Литвы полковник-лейтенант Линас Идзелис.
"Истории депортации жителей Литвы трагичны, и никто не хотел бы пережить это снова. Мы обязаны уважать наших депортированных, помнить их судьбы, поэтому лично для меня очень важно зачитать их имена в День скорби и надежды. Я счастлива, что могу сделать это в Европейском Парламенте в этом году – вся Европа, весь мир должны знать о нашем болезненном прошлом", – сказала молодой стрелок 7-ого отряда стрелков ВКЛ Кястутиса Манте Йомантайте.
Впервые в истории, в среду в Страсбурге Европарламент официально отметит массовые депортации из Центральной и Восточной Европы, осуществленные Советским Союзом.
Президент Европарламента Роберта Метсола начнет официальное мероприятие во дворце Европарламента, имена и фамилии депортированных из Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и других стран зачитают как официальные лица, так и все желающие.
В это время в Литве будет объявлена всеобщая минута молчания, присоединиться к которой могут все желающие.
14 июня 1941 года Советский Союз начал массовую депортацию жителей Литвы в Сибирь. Период советских репрессий был крайне беспощаден к литовскому населению – за 11 лет из Литвы было депортировано более 130 тыс. человек, в концлагерях было заключено около 150 тыс. литовцев.
Ставшая традиционной акция чтения имен ссыльных, 14 июня, в День скорби и надежды, проводится в этом году уже в восьмой раз. Гражданская акция "Память не изгнать" заменяет инициативу, известную до сих пор под названием "Произнеси, услышь, сохрани".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Рестораны не находят работников: приходит молодежь без опыта и хочет получать 1000 евро "на руки"
Лето – самая страда для кафе и ресторанов, но...
Эфир Delfi: Украина, Литва и НАТО — ожидания, подрыв Каховской ГЭС и позиция США, сдерживание России
В Брюсселе завтра начинается встреча министров обороны...
Чрезвычайная ситуация на литовском взморье – гибнет урожай, жителей просят не жарить шашлык
В Шилутском и Клайпедском районах временно запрещено...
Очереди на границе и опасность литовцев не останавливают: жители рассказывают, почему едут в Беларусь
В апреле прошлого года Беларусь объявила о введении...
Торговые центры в Литве кризиса не ощущают, но жители чаще пользуются акциями
"Охота " на покупателей одними акциями не...