В День независимости Украины – танец на стене "Дома Москвы" в Вильнюсе

В полдень танец был исполнен на фоне фрески Do Peremogi / До Победы, которую нарисовал робот из Эстонии. Эта фреска появилась на стене "Дома Москвы" в День Украинского государства.

Брязкаловайте - родоначальница вертикального танца в Литве и единственная исполнительница такого танца в нашей стране, сказала Delfi, что ее танец похож на белого голубя – это символ мира: "Когда "летаешь" – появляется такая ассоциация. Этим танцем хочется пожелать мира украинской земле, напророчить его".

Для проведения перформанса свои силы объединили агентство Artscape, Клайпедская танцевальная школа CODA и лаборатория искусства Kiaurai sienas, с партнерами из Украины и Эстонии, которые украсили "Дом Москвы" огромной фреской Do Peremogi / До Победы.

Перформанс Брязкаловайте можно увидеть 24 августа, на ул. Ринктинес, на площадке напротив гостиницы Marriott. Состоятся три выступления: в 12:30, 16:30 и 18:30 ч. Мероприятия бесплатные.