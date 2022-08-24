В Вильнюсе состоится концерт в поддержку Украины. Мероприятие начнется в 17.00.

Самые известные украинские диджеи призовут жителей Вильнюса и гостей столицы присоединиться к мероприятию солидарности и выразить поддержку их государству.

С 19.00 на столичной Ратушной площади будет проходить бесплатный концерт литовских и украинских исполнителей.

Фестиваль Христофора (покровитель Вильнюса) в 19.00 приглашает на концерт во внутренний дворик библиотеки им, А.Мицкевича. Впервые выступивший в прошлом году в Вильнюсе Милош Карадаглич в этом году выступит в сопровождении Литовского государственного симфонического оркестра под управлением Г.Ринкявичюса.