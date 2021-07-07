В Меркине Владислав IV приезжал минимум 10 раз, жил там неделями и даже до 6 месяцев. Он предоставил тогдашнему городу и его жителям 21 привилегию. Это было время, когда в Меркине процветал королевский двор, а город переживал свой золотой век.

История смерти Владислова IV в Меркине в 1648 году может стать одним из самых трогательных мест в истории нашей страны, хотя о ней больше знают в Польше, чем в Литве.

Согласно историческим данным, в ночь на 20 мая, предчувствуя скорую кончину, Владислав IV велел вынести его вместе с кроватью на Ратушную площадь в Меркине, чтобы он мог проститься с любимыми горожанами, а они увидели, что перед смертью все равны - и короли, и рядовые жители.

Идею установки памятника Владиславу IV выдвинули работник Меркинского музея Жигимантас Буржинскас и директор Миндаугас Черняускас. Их идея понравилась горожанам и гостям города. В 2016–2017 гг. люди пожертвовали 5000 евро, за эти деньги в 2018 г. отлили бронзовый бюст короля (скульптор Далюс Дрегва).

Мэр Варенского района Альгис Кашета обещал жителям, если они за свои деньги профинансируют создание бюста, то муниципалитет выделит землю и оборудует на ней сквер. Мэр был удивлен, узнав, что придется выполнить данное обещание.

Участок земли около Ратуши был выделен, но денег на оборудование сквера не нашлось.

Энтузиастов это не огорчило, они нашли частных спонсоров Марюса и Живиле Валукинасов, которые пожертвовали 20 000 евро на оборудование сквера и постамент для бюста.

"этот памятник - не только красивое материальное творение. Это памятник мощи, харизме личности, способности творить, сплотить государство. Памятник старой Литве, которая была великим европейским государством, определившим ее судьбу. Спустя много лет забвения, мы помним о том, что относится к нам. О том, что такое Литва на самом деле. Мы край не только земледельцев, но и вельмож, образованных людей, воинов", – сказал Буржинскас на церемонии открытия памятника.

Во время открытия памятника дважды выстрелили из старинных пушек - один залп в честь королей и великих князей Литвы, а второй - в честь самой Литвы и Меркине.

У слияния рек Меркис и Нерис собравшиеся на праздник исполнили "Национальную песнь".