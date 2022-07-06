В День коронации Миндаугаса по традиции "Национальную песнь" исполнили на Ратушной площади

Президент Гитанас Науседа во время своей поздравительной речи подчеркнул, что сегодня мы радуемся, отмечая этот день, в который Литва во всеуслышание заявила о себе миру. Объединенная Миндаугасом Литва заняла должное место в семье христианских семей Европы.
"Национальную песнь" президент вместе с супругой Дианой Науседене исполнил на Ратушной площади вместе с собравшимися жителями.
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