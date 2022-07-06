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В День коронации Миндаугса по традиции в 21 ч. "Национальную песнь" исполнили на Ратушной площади.
В День коронации Миндаугаса по традиции "Национальную песнь" исполнили на Ратушной площади
© DELFI / Orestas Gurevičius

Президент Гитанас Науседа во время своей поздравительной речи подчеркнул, что сегодня мы радуемся, отмечая этот день, в который Литва во всеуслышание заявила о себе миру. Объединенная Миндаугасом Литва заняла должное место в семье христианских семей Европы.

"Национальную песнь" президент вместе с супругой Дианой Науседене исполнил на Ратушной площади вместе с собравшимися жителями.

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