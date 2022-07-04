В День коронации Миндаугаса "Национальную песнь" исполнят и у городища в Неменчине

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6 июля, в 20.30 ч. Неменчинский многофункциональный центр приглашает всех желающих собраться у Неменчинского городища (Вильнюсский район) на концерт по случаю Коронации Миндаугаса и вместе исполнить "Национальную песнь".
Во время концерта выступят популярная группа "Летувайчай" (Lietuvaičiai) и солист В.Дудойт с группой "Без слов" (Bez słów).
Время начала мероприятия с 20.30 ч.
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