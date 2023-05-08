В День Европы - 9 мая - в Вильнюсе состоится множество мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ В ВИЛЬНЮСЕ (9 мая)

Открытие экспозиции "ПУТЬ ЛИТВЫ В ЕВРОСОЮЗ" в Вильнюсской ратуше

Выставка будет действовать 10–20 мая (по рабочим дням 11–19 ч., по субботам 10–17 ч.).

С 21 мая выставка начнет свое путешествие по разным городам Литвы.

12:00 – 12:30 ч. Торжественная церемония поднятия флага ЕС на Лукишкской площади. Во время церемонии гимны Литвы и ЕС исполнят Хор послов и Литовский военный оркестр.

16:00 – 20:00 ч. Мероприятия на Ратушной площади в Вильнюсе

С 16.00 ч. вильнюсхы и гости столицы смогут участвовать в викторинах, научиться изготавливать скейтборды, окунуться в виртуальную реальность и участвовать в разных других видах деятельности.

16.00 – 16.30 ч. шествие духового оркестра Вильнюсского университета Oktava от Кафедральной площади до Ратушной

16:30 – 16:45 ч. программа танцевального коллектива FOS

17.00 – 17.20 ч. Поздравительные речи

17.20 – 17.45 ч. Вручение наград Европеец года

18.00 – 18.45 ч. специальная программа журналиста Андрюса Тапинаса на Laisvės TV - EUforija.

19.00 – 19.30 ч. выступление цирка артиста и актера Вячеславаса Мицкявичюса

19.30 – 19.45 ч. состязания в конкурсе на владение информацией об ЕС "Европейский экзамен"

20.00 ч. Закрытие мероприятия под импровизацию гимна ЕС, который исполнит Violin Beats