"Электросамокаты - это та часть мозаики, которой не хватает, между велосипедами и общественным транспортом, чтобы жители перемещались по городу без машины. Исследования показали, что рационально мыслящие люди уже убедились в том, что автомобиль - дорогая проблема, а не транспортное средство, а привязанность к нему - всего лишь эмоции", – заметил представитель Bolt в странах Балтии Эймантас Балта. По его словам, жителям предложат бесплатно пользоваться альтернативой, чтобы они почувствовали, что нужды в личном авто нет.

В этом году компания Bolt провела исследование, которое показало, что 30,8% водителей крупных городов Литвы считают, что собственный автомобиль не окупается. Иного мнению придерживаются 31,4% водителей, а большая их часть (37,8%) об этом даже не задумывается. В то же самое время 47,6% признают, что пользуются автомобилем меньше 1 ч. и не каждый день. Каждый 10 владелец авто пользуется в Литве электросамокатом, как альтернативой самокату.



"За последние 100 лет персональный автомобиль эволюционировал из символа качества жизни во вредную для города привычку. Города стали заложниками автомобилей, но ведь они могут и должны принадлежать людям. Меньше загрязнений, меньше шума, меньше заторов, меньше асфальта под парковками и больше возможностей для людей", – убежден Балта.

"Акция Недели европейской мобильности проводится уже 20 лет, но если спросить рядового жителя, слышал ли он о ней, то большинство лишь пожмет плечами", – сказала координатор акции в Литве Айсте Гадляускайте.

День без автомобиля увенчает мероприятия недели европейской мобильности. В этот день электросамокатами Bolt можно будет пользоваться бесплатно.