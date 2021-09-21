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22 сентября - Всемирный день без автомобиля и последний день Европейской недели мобильности. В этот день на столичном проспекте Гедиминаса пройдет мероприятие "Сообщение будущего #Свобода передвижению".
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Tomas Vinickas

Европейская неделя мобильности началась 16 сентября. Все это время жителей и гостей столицы призывали к гармоничной мобильности, их приглашали испытать разные способы сообщения.

Во время мероприятия "Сообщение будущего #Свобода передвижению" все желающие смогут ознакомиться с технологиями гармоничного передвижения – больше 20 участников мероприятия предложат желающих испытать электрические автобусы, велосипеды, автомобили.

В день проведения мероприятия – 22 сентября – на части проспекта Гедиминаса - от ул. Швянтарагё до Вильняус - движение будет запрещено с 6 ч. утра (обычно оно запрещено с 11 ч.) до 4 ч. утра 23 сентября.

В этом году 22 сентября во Всемирный день без автомобиля общественный транспорт будет курсировать в столице Литвы в обычном режиме, транспорт будет платным, поскольку в 2020 году Вильнюсский горсовет решил, что во время пандемии не стоит отменять плату, чтобы не поощрять собрания людей.

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