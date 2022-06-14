В деле сломавшего девушке челюсть жителя Юрбаркаса - важные выводы экспертов

14 июня в суд приехал обвиняемый Мантас И. С представителями СМИ молодой человек общаться отказался.

Поскольку молодой человек все время был немногословен и заявлял, что не все помнит, прокурор Аурелиюс Станисловайтис попросил назначить ему психиатрическую экспертизу. По словам прокурора, результаты экспертизы показали, что молодой человек должен помнить все произошедшее. В подробности прокурор не вдавался.

"Могу сказать лишь, что я так понимаю, эта экспертиза опровергает некоторые заявления обвиняемой стороны", – сказал он.

Адвокат обвиняемого Освальдас Мартинкус сказал, что, в соответствии с выводами экспертизы, молодой человек должен все помнить, но, по словам адвоката, это ничего не меняет. Обвиняемый свою вину признал только после того, как поменял адвоката.

Это дело рассматривается на закрытых заседаниях. Адвокаты девушки участвовали в заседании удаленно. Продолжается опрос свидетелей.

По словам свидетелей, на месте происшествия не было сомневающихся в виновности Мантаса И. Некоторые молодый люди кричали на него, но суда Линча не было.

Delfi.lt напоминает, что преступление было совершено 26 мая 2019 года, в 4.30 ч.

По предварительным данным, расследование показало, что нетрезвый несовершеннолетний (2001 г.р., 1,12 промилле) в усадьбе сельского туризма, применив физическое насилие, пытался изнасиловать несовершеннолетнюю (2002 г.р.).

Девушка была жестоко избита.

Выяснилось, что агрессор - сын юрбаркского политика, титулованный спортсмен. После происшествия его исключили из спортклуба.

Таурагский участковый суд приговорил Мантаса И. к 3 годам и 4 месяцам условного срока с отсрочкой на 3 года.

Моральный ущерб нанесенный девушке и ее отцу оценили в 12 000 евро. Еще до конца судебного разбирательства семья обвиняемого возместила расходы на лечение пострадавшей - около 4000 евро.

Адвокаты девушки и прокуратура требовали реального тюремного наказания, поэтому обжаловали постановление суда.

Клайпедский окружной суд увеличил сумму морального ущерба до 15 000 евро и обязал Мантаса И. в течение года участвовать в программе по коррекции поведения.

Адвокаты обжаловали решение суда в Верховном суде Литвы, они требуют реального тюремного заключения для агрессора.