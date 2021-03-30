В деле подозреваемого в шпионаже Палецкиса завершено рассмотрение доказательств

Как сообщил суд, на состоявшемся во вторник заседании был зачитан документ Департамента госбезопасности (ДГБ), в котором отмечается, что до сих пор не рассекречен материал разведывательных действий 2018 года и часть аудиозаписей такими и останутся, поскольку не завершился срок их секретности и целесообразность остается.

"В представленном документе констатируется, что с учетом обязанности обеспечения безопасности сотрудников разведки, закрепленной в Законе о разведке Литовской Республики, нет возможности передать часть данных засекреченных аудиозаписей, поскольку в них содержатся данных, которые могут помочь выявить личность сотрудников разведки", – говорится в сообщении суда.

В документе также отмечается, что у ДГБ нет права предоставлять информацию о сотрудничестве или не сотрудничестве, также констатируется, что все материалы, связанные с делом, уже переданы.

На предыдущем заседании суда защитники А. Палецкиса просили потребовать от Департамента госбезопасности (ДГБ) ответа, существуют ли обязательства между этим разведывательным ведомством и обвиняемым в деле вместе с А. Палецкисом вильнюсским предпринимателем Деймантасом Бертаускасом.

Защитники А. Палецкиса хотели узнать, какие обязательства могли иметь место, и попросили аудиозаписи разведопроса Д. Бертаускаса. Суд обязал прокуратуру обратиться с таким запросом.

Суд сообщил, что на этом заседании также решался вопрос произнесения заключительных речей – прокурор, поддерживающая гособвинение, сказала, что может произнести лечь и удаленно, а Д. Бертаускас и его защитники оставили за судом право решать этот вопрос, защитники А. Палецкиса заявили, что хотят произнести речи в зале заседаний суда.

В этом деле А. Палецкису и Д. Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. Бывший политик свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Д. Бертаускас свою вину признает.

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.

Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией России против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.

В начале января суд продлил для обоих обвиняемых меру пресечения - интенсивный надзор - еще на три месяца.

Следующее заседание суда планируется на 19 мая.