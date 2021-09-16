8 подозреваемых были задержаны в разных местах Литвы – В Вильнюсском районе, в Каунасе, в Алитусе, в Тельшяй и других городах, у них в домах провели обыски.

Подозреваемым назначили меры пресечения – письменную подписку о невыезде.

В этом деле 26 пострадавших, двое из них – депутаты парламента.

Вильнюсская окружная прокуратура и ГПК Вильнюсского округа проводят расследование в связи с беспорядками, сбором информации о частной жизни и незаконным хранением наркотиков.