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В рамках расследования беспорядков у Сейма Литвы подозрения предъявлены еще 12 лицам, общее число подозреваемых выросло до 62, сообщила прокуратура в пятницу.
В деле о беспорядках у Cейма Литвы – 62 подозреваемых
© DELFI

Она также отмечает, что подозреваемые были задержаны в Вильнюсском, Каунасском, Вилкавишском районах, в Клайпеде и в других городах, по месту их жительства проведены обыски.

В отношении подозреваемых назначена мера пресечения – подписка о невыезде.

В этом деле пострадавшими признаны 26 лиц, двое из них – члены Сейма.

В этом общем расследовании беспорядков, которым руководит Вильнюсская окружная прокуратура, также проводится расследование незаконного депонирования наркотическими веществами или цели их распространения, эпизода незаконного сбора информации о частной жизни лица.

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Эта часть расследования была начато в качестве реакции на появившихся в соцсетях предложениях за вознаграждение раскрыть персональные данные должностных лиц, участвовавших в подавлении беспорядков у сейма.

Беспорядки случились у здания парламента Литвы 10 августа. Около 5 тыс. человек собрались у здания Сейма, чтобы выразить неодобрение планирующихся правительством ограничительных мер, которые касаются лиц, не обладающих иммунитетом от коронавируса и не желающих тестироваться.

После заседания Сейма часть протестующих баррикадировали выходы из парламента и выезд из внутреннего двора. Когда должностные лица начали оттеснять их от здания, возникли потасовки – в полицейских летели бутылки, сигнальные ракеты, камни, против протестующих был использован слезоточивый газ. В ходе беспорядков пострадало 18 полицейских.

В ту ночь было задержано 26 человек, 9 из них суд разрешил оставить под стражей.

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