Решение об отстранении судьи принимает председатель суда. Рассмотрение дела пока не началось.

Это вторая попытка отстранить судью по этому делу. Первое предварительное слушание должно было состояться 21 октября, но тогда по ходатайству третьих лиц был отстранен судья Вилмантас Амбрулявичюс.

Оценив все действия судьи при подготовке к судебному разбирательству и действия после подачи заявления об отстранении, председатель суда констатировал, что они могут вызвать сомнения в беспристрастности судьи Амбрулявичюса.

Теперь дело передано судье Энрике Янушонене.

Прокурор Департамента защиты общественных интересов Генеральной прокуратуры Сигита Василяускене ранее заявляла, что ликвидация ассоциации запрашивается после оценки заявлений ее руководителя, а также действий членов при выезде в Россию.

Прокуратура также проводит два досудебных расследования, связанных с этой организацией.

Одно из них происходит по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за помощь другому государству в действиях против Литвы.

Проводится еще одно расследование в отношении подписи Палецкиса на учредительных документах вышеупомянутой организации. Они были подписаны Палецкисом, когда он уже отбывал наказание за шпионаж в Каунасском следственном изоляторе.

Сам Палецкис осужден за шпионаж в пользу российской разведки и приговорен к шести годам лишения свободы.