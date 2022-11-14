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"У меня есть хрупкая надежда на то, что чтение этих страниц или по крайней мере их перелистывание кому-нибудь поможет собраться с мыслями, предложит идеи, позволит найти что-то новое, что даже вдохновит на новые амбиции или просто порадует. Я хотел рассказать, как функционирует город – как реально происходят перемены, и почему иногда бывают промашки", - признается мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс на страницах книги "Мэр и город".
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© DELFI / Tomas Vinickas

В декабре книгу выпустит издательство Eugrimas. На страницах книги читатель найдет содержательные и глубокие беседы мэра Вильнюса с людьми, которые создают будущее, об изменении городов, вызовах лидерства, опыте осуществления реформ в Вильнюсе и выученных уроках.

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