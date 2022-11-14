В декабре книгу выпустит издательство Eugrimas. На страницах книги читатель найдет содержательные и глубокие беседы мэра Вильнюса с людьми, которые создают будущее, об изменении городов, вызовах лидерства, опыте осуществления реформ в Вильнюсе и выученных уроках.