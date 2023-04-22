В cубботу на Кафедральной площади проходит мероприятие, посвященное безопасности движения

Дети найдут себе занятие в зоне отражателей, оформленной компанией Girteka.
Во время мероприятия детей будет радовать собака Амсис.
Кроме того, дети смогут изучать правила дорожного движения на специальной трассе, которую надо преодолеть на мини-электромобиле.
Будет чем заняться и взрослым – их ждут турниры и состязания.
Compensa Life проводит состязания по превенции употребления алкоголя водителями, участники смогут надеть очки, дающие эффект нетрезвого состояния, и в них должны будут собрать дорожный знак из разных частей.
Второй турнир организует Volvo Trucks. Родители и будущие родители будут состязаться в установке детского автокресла.
Победителей ждут призы.
Желающие смогут преодолеть и трассу на электросамокате, подготовленную компанией BOLT. Победитель состязаний получит в подарок шлем.
Кроме того, во время мероприятия можно увидеть технику и автомобили разных служб, установленное в них оборудование: это и полицейские машины, и машины скорой помощи, пожарной службы, Службы охраны госграницы, таможни, военной полиции.
В конце мероприятия собравшихся ждет концерт финалиста проекта X Faktorius Р.Гуидо.
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