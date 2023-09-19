В числе избитых на аллее Лайсвес – ненадолго выпущенный из тюрьмы член банды "агуркинисов"

"Во время задержания они не оказали сопротивления. Они пытались скрываться, но были задержаны", – сказал глава Каунасской полиции Миндаугас Баршис. Он заметил, что нападение было спонтанным. На вопрос, значит ли это, что эти люди всегда носят с собой металлические прутья и маски, Баршис ответил: "Все может быть, эти лица десятки раз были судимы за разные преступления, за убийства, грабежи, вымогательство имущества".

Kauno diena сообщает, что Петрошюс был осужден на лишение свободы сроком 13 лет и 10 месяцев. Во время нападения его ненадолго отпустили на волю. "После кратковременного визита домой Петрошюс вернулся в тюрьму избитым. Однако работникам тюрьмы он сказал, что получил бытовую травму", – сообщает Kauno diena.

Свидетели сразу же опознали одного из пострадавших – Ритиса Садаускаса, связанного с преступной группировкой "камуолинисов". Журналисты издания Kauno dienа идентифицировали еще одну жертву. Это 50-летний Эгидиюс Смайлис, его отец Альгирдас входил в число авторитетов банды "дактарасов". В 2005 г. Эгидиюс Смайлис оказался за решеткой, после того как в речке с огнестрельным ранением в области головы был обнаружен 25-летний молодой человек.

Смайлиса подозревали в совершении этого убийства, но не хватило доказательств вины. Несколько лет назад во время расследования зверского убийства 50-летнего мужчины полиция также заглядывала домой к Смайлису. Выяснилось, что Смайлис заходил домой к зверски убитому мужчине (ему было нанесено не менее 50 ножевых ранений). Смайлиса подозревали в этом убийстве, но не хватило улик для того, чтобы его осудили. Правда, дома у Смайлиса нашли арсенал оружия и взрывчатки, 6 гранат, пистолет, патроны. Он был осужден за незаконное хранение этих запрещенных вещей.