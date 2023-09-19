В числе избитых на аллее Лайсвес – ненадолго выпущенный из тюрьмы член банды "агуркинисов"

 
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Tadas Petrošius
Tadas Petrošius
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij
Жестокое нападения на обедавших в ресторане на аллее Лайсвес людей было совершено средь бела дня 25 августа. Агрессоры были в масках и вооружены металлическими прутьями. Полиция сразу же сообщила, что жители могут быть спокойны - это бандитские разборки. Издание Kauno diena выяснило личность еще одного пострадавшего – это один из членов банды "агуркинисов" Тадас Петрошюс, который сейчас отбывает наказание в Алитусской тюрьме, он был лишь ненадолго выпущен на волю.

Kauno diena сообщает, что Петрошюс был осужден на лишение свободы сроком 13 лет и 10 месяцев. Во время нападения его ненадолго отпустили на волю. "После кратковременного визита домой Петрошюс вернулся в тюрьму избитым. Однако работникам тюрьмы он сказал, что получил бытовую травму", – сообщает Kauno diena.

Кстати, на жизнь Петрошюса дважды совершали покушение, один раз его тяжело ранили, но мужчина выжил.

Delfi напоминает, что задержаны 6 из 9 подозреваемых.

Сразу после драки были задержаны 4 подозреваемых – Лукас Щербинскас, Тадас Мушчинскас, Юозас Минкявичюс и Каролис Каваляускас. Через пару дней доставили еще двоих подозреваемых: Виталиюса Закржевскиса и Эдгараса Резаеваса.

"Во время задержания они не оказали сопротивления. Они пытались скрываться, но были задержаны", – сказал глава Каунасской полиции Миндаугас Баршис. Он заметил, что нападение было спонтанным. На вопрос, значит ли это, что эти люди всегда носят с собой металлические прутья и маски, Баршис ответил: "Все может быть, эти лица десятки раз были судимы за разные преступления, за убийства, грабежи, вымогательство имущества".

Свидетели сразу же опознали одного из пострадавших – Ритиса Садаускаса, связанного с преступной группировкой "камуолинисов". Журналисты издания Kauno dienа идентифицировали еще одну жертву. Это 50-летний Эгидиюс Смайлис, его отец Альгирдас входил в число авторитетов банды "дактарасов". В 2005 г. Эгидиюс Смайлис оказался за решеткой, после того как в речке с огнестрельным ранением в области головы был обнаружен 25-летний молодой человек.

Смайлиса подозревали в совершении этого убийства, но не хватило доказательств вины. Несколько лет назад во время расследования зверского убийства 50-летнего мужчины полиция также заглядывала домой к Смайлису. Выяснилось, что Смайлис заходил домой к зверски убитому мужчине (ему было нанесено не менее 50 ножевых ранений). Смайлиса подозревали в этом убийстве, но не хватило улик для того, чтобы его осудили. Правда, дома у Смайлиса нашли арсенал оружия и взрывчатки, 6 гранат, пистолет, патроны. Он был осужден за незаконное хранение этих запрещенных вещей.

Ни у Смайлиса, ни у Садаускаса в деле нет статуса пострадавших. По данным Kauno diena, они не дают никаких показаний и не имеют ни к кому никаких претензий.

Delfi напоминает, что 25 августа в Каунасе, на аллее Лайсвес, в летнем кафе произошла драка - 9 человек, напали на четверых мужчин и женщину, обедавших в кафе. Предполагают, что заказчик экзекуции сам в ней не участвовал. Начато расследование по факту нарушения общественного порядка и нанесения легких телесных повреждений.

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