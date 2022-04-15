В четырех вильнюсских школах уже действуют украинские классы

Три школы с литовским языком обучения, три с русским и польским станут двуязычными, еще три будут смешанными. Часть уроков в таких школах ведут учителя из Украины.
"Я верю, что украинские дети скоро смогут вернуться в свои школы. Но мы должны понимать, что часть их останется в Литве, пока их школы и дома будут отстраивать после варварского похода России через свободную Украину. Часть украинцев останутся в нашей стране и будут искать новый путь. Во всех случаях мы должны обеспечить им нормальную интеграцию", – сказал мэр Ремигиюс Шимашюс.
Сейчас 79,5% украинских детей посещает школы с русским языком обучения. В польских школах учатся 2,6% учеников, а в литовских – 17,1%, 0,8% – в белорусской школе.
"В четырех школах Литвы есть классы с преподаванием на украинском языке. Обычно украинских детей интегрируют в классы вильнюсских школ.
Часть детей учится на украинском, изучает литовский язык, посещает общие уроки изо, музыки, физкультуры и технологий", – сказал вице-мэр Томас Гулбинас.
В столице для обучения украинских детей используют и опыт дистанционного обучения, так часть детей учится со своим классом в Украине.
В столичных школах уже работают больше 50 учителей из Украины. Уже есть и субботняя школа на украинском языке – ее посещает больше 200 детей.
Украинские классы появятся: в Науининкской прогимназии, в школах Ateities, Лепкальнё, в гимназии "Ювента", в Павильнисской основной школе, в прогимназии им. С.Станявичюса, в школе Шило, в основной школе Vilnios, в вечерней школе Židinio.
После кружков украинские дети могут посещать больше 100 кружков, с семьями бесплатно могут посещать культурные мероприятия.
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