"Паромщики говорят, что пара уток ежедневно переправляется в Смильтине на последнем пароме, чтобы не лететь туда. Утки ночуют в Смильтине", – комментировала видео Виргиния Геджювене.
Сама женщина живет в Ниде. После концерта в Клайпеде она хотела вернуться домой, тогда и увидела необычных пассажиров.
"Я живу в Ниде. 21 апреля, вечером, после концерта в Клайпедском концертном зале я спешила на паром к 21.00 ч., потому что последний автобус в Ниду уходит в 21.15 ч. До отхода парома оставалось несколько минут, но тут я заметила, как передо мной на паром поднимаются необычные пассажиры. Я люблю снимать и фотографировать природу, поэтому зафиксировала путешествие парочки. Утки чувствовали себя уверенно, один из паромщиков угостил их едой. Паромщик рассказал, что эти утки часто переправляются в Смильтине на последнем пароме", – рассказала женщинаji.
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