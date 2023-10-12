В четверг вечером из Тель-Авива улетел еще один Spartan: увез еще больше людей

Эту информацию подтвердили МИД и Национальный центр по управлению кризисами.

Литовская армия сообщила, что в числе 42 пассажиров - один младенец и 7 детей. В числе этих людей были не только граждане Литвы, но также граждане Израиля, Латвии и Франции.

Самолет Spartan вылетел из Турции в 17.30 ч., в 19.10 ч. совершил посадку в Тель-Авиве.

С пассажирами на борту он вылетел из Тель-Авива в 21:00 ч.

Это второй рейс военного самолета Spartan из Израиля. 29 человек он эвакуировал 11 октября вечером.

Часть пассажиров первого рейса Spartan уже вернулись в Литву, другие ждут рейсов в Турции.