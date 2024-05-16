В четверг в Вильнюсе каждый желающий сможет проверить свое здоровье

В ходе мероприятия будут проводится различные проверки здоровья, будет открыт кинотеатр с показом актуальных сюжетов фильмов о сердце. Жителей ознакомят с информацией о сердечной недостаточности, о том, как распознать симптомы этого заболевания и когда обращаться за помощью.