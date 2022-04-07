В четверг в пруду с кровавой водой у посольства России прошла еще одна акция против войны

"Мы приглашаем всех людей свободного мира - не отворачивайтесь, а действуйте против несправедливости и жестокости, которые Россия демонстрирует в Украине. Это геноцид, и мы должны остановить это сейчас", – сказано в сообщении "Панков Вильняле".

"Сегодня мы были у холодной воды, окрашенной в красный цвет, как цвет крови тысяч (да, тысяч!) невинных людей – мужчин, женщин и детей, убитых российскими военными в Украине", – прибавили организаторы.

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В акции принимали участие несколько десятков человек.

Напомним, что воду в пруду около посольства России окрасили в красный цвет в среду. Через пруд в среду переплыла олимпийская чемпионка Рута Мейлутите. Это был художественный перформанс Swimming Through.