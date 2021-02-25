"Согласно предварительным данным, установлен новый температурный рекорд 25 февраля. В 14–15 ч. в Кибартай зафиксировали 15,5–15,8 градусов тепла", – сообщает служба в фейсбуке.
По данным службы, точный результат будет известен в пятницу.
Прежний рекорд – 14,8 градусов – был зафиксирован в 1989 г. в Варене.
Между тем абсолютный февральский рекорд оставляет 16,5 градусов, он был зафиксирован в 1990 г. в Кибартай.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве уровень заболевания коронавирусом снижается, у соседей - ситуация напряженная (14)
В Литве уровень заболевания коронавирусом снижается....
В защиту "нежеланной вакцины": да, она другая, но у нее есть серьезные превосходства (119)
Вопросы в связи с британско-шведской вакциной AstraZeneca...
"Delfi Главное": есть ли прививка от скептицизма в отношении вакцин от коронавируса? (7)
Кто бы мог подумать еще три месяца назад, когда поставки...
Послабления карантина в Литве: полиция рассказала, что изменится (14)
Правительство Литвы в среду решило продлить карантин...
В Литве - сильное загрязнение воздуха: не помогают даже маски (9)
В Литве на протяжении нескольких дней фиксируется...