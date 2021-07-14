В четверг в Литве прогнозируют экстремальную жару

"Сегодня воздух прогреется до 29–34 градусов тепла. Дожди прогнозируют на востоке и на севере страны. Местами пройдут сильные ливни, возможен град", – sakė ji.
В четверг по-прежнему будет жарко, температура в ночные часы составит 18–22 градуса выше нуля.
"Днем, возможно, сформируются локальные отдельные очаги осадков. Воздух прогреется до 30–35 градусов тепла. В Вильнюсе будет 32, в Каунасе, Шяуляй и Паневежисе 33 градуса, а в Клайпеде - около 30 градусов тепла", - сказала Лапинскайте.
По ее словам, и в пятницу и в выходные особых перемен не ожидается.
"По нынешним данным, температура будет такой же – жара не уйдет, а после обеда возможны дожди, грозы, град, сильный ветер", - сказала синоптик.
Она заметила, что на следующей неделе, скорее всего, изнуряющая жара отступит.
"Вероятно, в понедельник уже будет меньше 30 градусов, а со вторника установится типичная для литовского лета температура. По нынешним данным, температура составит 19–25 градусов тепла", - заметила синоптик.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вице-министр: основная идея нового карантина – люди с "паспортом возможностей" дольше будут получать все услуги (19)
Власти Литвы уже признают, что управление...
В Литве вступит в силу директива, которая позволит ввести плату за дороги и для легковых авто (93)
В 2023 году в Литве начнет действовать приложение,...
Весть для водителей дизельных автомобилей: топливо подорожает, поехать можно будет не всюду (42)
В 2023 году акцизы на бензин и на дизельное топливо в...
Вводится обязательное тестирование для перевозчиков, работников сфер досуга и общепита (5)
Правительство Литвы в среду дополнило список сфер, в...
Президент Литвы: мы должны уважать права мигрантов, но не становиться "проходным двором" (39)
Вопрос правового положения нелегальных мигрантов...