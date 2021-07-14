В четверг в Литве прогнозируют экстремальную жару

"Сегодня воздух прогреется до 29–34 градусов тепла. Дожди прогнозируют на востоке и на севере страны. Местами пройдут сильные ливни, возможен град", – sakė ji.

В четверг по-прежнему будет жарко, температура в ночные часы составит 18–22 градуса выше нуля.

"Днем, возможно, сформируются локальные отдельные очаги осадков. Воздух прогреется до 30–35 градусов тепла. В Вильнюсе будет 32, в Каунасе, Шяуляй и Паневежисе 33 градуса, а в Клайпеде - около 30 градусов тепла", - сказала Лапинскайте.

По ее словам, и в пятницу и в выходные особых перемен не ожидается.

"По нынешним данным, температура будет такой же – жара не уйдет, а после обеда возможны дожди, грозы, град, сильный ветер", - сказала синоптик.

Она заметила, что на следующей неделе, скорее всего, изнуряющая жара отступит.

"Вероятно, в понедельник уже будет меньше 30 градусов, а со вторника установится типичная для литовского лета температура. По нынешним данным, температура составит 19–25 градусов тепла", - заметила синоптик.