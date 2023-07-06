06 июля 2023 г. 11:22

В четверг в Литве ожидается контрастная погода

 
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В четверг над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, ожидается контрастная погода. Днем будет переменная облачность.

Сначала будет облачно, после того как пройдет фронт, облака рассеются. Во многих районах пройдут небольшие дожди, на востоке местами осадки будут сильными. Кое-где прогнозируют грозы. Температура воздуха будет от 21 у моря до 22–25 градусов в других местах и 26–28 на востоке.

В пятницу ночью усилится зона высокого давления. Облака рассеются, ожидается небольшая облачность. Вероятность осадков невелика. Утром будет 9–14, у моря 15–17 градусов тепла.

В пятницу днем погоду обусловит антициклон. Большую часть дня будет малооблачно, только после обеда появятся облака, но осадков не ожидается. Днем будет 20–25 градусов тепла.

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