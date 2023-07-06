В четверг в Литве ожидается контрастная погода

Сначала будет облачно, после того как пройдет фронт, облака рассеются. Во многих районах пройдут небольшие дожди, на востоке местами осадки будут сильными. Кое-где прогнозируют грозы. Температура воздуха будет от 21 у моря до 22–25 градусов в других местах и 26–28 на востоке.