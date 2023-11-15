В четверг в Литве будут проверять действие сирен

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в Литве 16 ноября проведут проверку действия сирен системы оповещения и эвакуации.

Во время проверки с 11.52 ч. на всей территории Литвы включат сирены.

Во время проверки жители услышат соответствующую информацию по Литовскому национальному радио и телевидению, региональным и местным радиостанциям и телеканалам.

Также жителям вышлют информацию на смартфоны. Жителей просят установить смартфоны на получение такой информации.

Передача информационных сообщений начнется в 11.52 ч. и будет длиться до 11.55 ч. Все это время сообщения на смартфоны будут приходить каждую минуту.

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