В четверг в Литве будут проверять действие сирен

Во время проверки с 11.52 ч. на всей территории Литвы включат сирены.
Во время проверки жители услышат соответствующую информацию по Литовскому национальному радио и телевидению, региональным и местным радиостанциям и телеканалам.
Также жителям вышлют информацию на смартфоны. Жителей просят установить смартфоны на получение такой информации.
Передача информационных сообщений начнется в 11.52 ч. и будет длиться до 11.55 ч. Все это время сообщения на смартфоны будут приходить каждую минуту.
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