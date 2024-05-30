В четверг услугами поездов в Литве пользуется рекордное количество пассажиров

30 мая – на все билеты внутреннего железнодорожного сообщения предоставят скидку в размере 90%, она будет действовать при покупке билетов по интернету или в приложении. Купить билеты со скидкой можно было с 16 мая, пишет портал madeinvilnius.lt.
По имеющимся данным, 30 мая на поездах в путь отправится на 10 000 пассажиров больше, чем в обычный рабочий день (целых 22 000).
В первые дни продажи билетов активнее всего билеты покупали вильнюсцы, они брали билеты в Каунас, Клайпеду и Тракай. 30 мая утром билеты оставались только на раннее утро и на маршрутах, не соединяющих крупные города. 30 мая в поездах работает на 30% проводников больше, чем в обычный день.
"Праздник удался, нашей цельны было привлечение клиентов - не только тех, кто и без того пользуется услугами ж/д, но и тех, кто чаще пользовался автомобилем – билеты приобрели 1500 пассажиров, которые подключились к системе продаж в первый раз, в среднем они купили по 4 билета. Это значит, что они давно не ездили на поезде и до сих пор пользовались услугами других видов транспорта", – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.