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В четверг вечером сильный ливень затопил Шяуляй, пишет etaplius.lt.
Liūtis Šiauliuose
Liūtis Šiauliuose
© Etaplius.lt

Фотографиями затопленных улиц горожане делились в социальных сетях. Из-за ливня улица К.Корсако превратилась в текущую реку.

Сложной обстановка была и на других улицах города, например Айдо, Дайну, Архитекту, В.Гринквичаус, Статибининку, Жемайтес. Они превратились в реки. Местами автомобили оказались наполовину в воде. Водителям рекомендуют объезжать эти улицы.

Правда, затопленные улицы привлекли горожан, которые с удовольствием босиком бродили по воде и плавали на надувных кругах.

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