Фотографиями затопленных улиц горожане делились в социальных сетях. Из-за ливня улица К.Корсако превратилась в текущую реку.

Сложной обстановка была и на других улицах города, например Айдо, Дайну, Архитекту, В.Гринквичаус, Статибининку, Жемайтес. Они превратились в реки. Местами автомобили оказались наполовину в воде. Водителям рекомендуют объезжать эти улицы.

Правда, затопленные улицы привлекли горожан, которые с удовольствием босиком бродили по воде и плавали на надувных кругах.