Фотографиями затопленных улиц горожане делились в социальных сетях. Из-за ливня улица К.Корсако превратилась в текущую реку.
Сложной обстановка была и на других улицах города, например Айдо, Дайну, Архитекту, В.Гринквичаус, Статибининку, Жемайтес. Они превратились в реки. Местами автомобили оказались наполовину в воде. Водителям рекомендуют объезжать эти улицы.
Правда, затопленные улицы привлекли горожан, которые с удовольствием босиком бродили по воде и плавали на надувных кругах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Взрывные цены на литовском взморье отдыхающих не отпугнули сравнение с Турцией и Грецией (26)
В Литве установилась жаркая погода, поэтому жители...
Президент: диалог руководства ЕС с Путиным стал бы недоброй вестью для общества Литвы (214)
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча...
Коронавирус в Литве: 18 новых случаев, скончались 3 человека (16)
За минувшие сутки в стране были выявлены 18 новых...
После бунта мигрантов в Пабраде местные жители поделились своими опасениями (6)
Жительница Пабраде Жанна сказала журналистам канала...
Предупреждение отдыхающим на взморье: за некоторые нарушения ждут штрафы до 900 евро (7)
Палангская полиция напоминает жителям, что на пляжах и...