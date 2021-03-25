aA
25 марта, в 16 ч., в центре вакцинации, находящемся в здании Вильнюсского муниципалитета, от коронавируса был привит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его привили вакциной AstraZeneca.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр: решение об условиях карантина будет приниматься в пятницу (88)
Правительство Литвы в пятницу утром должно принять...
В Литве по случаю белорусского "Дня воли" состоялось шествие (46)
В четверг, 25 марта, в Литве отметили День Воли . По...
Тихановская в Вильнюсе: мы точно увидим массовые демонстрации в Беларуси (156)
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская...
Партия свободы хотела штрафами добиваться толерантности в Литве, но пока решила обсудить поправки с обществом (82)
Партия свободы хотела запретить насмешки и издевки, то...
"Delfi Главное": празднование Дня Воли в Литве и Беларуси - наступит ли белорусская весна? (64)
Белорусские власти не дали разрешения на легальное...