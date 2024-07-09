В честь 35-летия Балтийского пути в Вильнюсе пройдет концерт

„Если тогда он (Балтийский путь) был путем высвобождения и свободы, то сегодня, мне кажется, это путь творчества – свободы творить, открывать, путешествовать, общаться, не бояться – все складывается в эти 650 километров“, - на организованной в среду пресс-конференции сказал режиссер основного мероприятия, посвященного 35-летию Балтийского пути, Далюс Абарис.
Как рассказали создатели предстоящего юбилейного мероприятия, во время торжества будет звучать примерно часовой „музыкальный калейдоскоп“.
„Будет звучать не только современная музыка – вся музыка: академическая, фольклорные аранжировки, электроника, хоровая музыка. (...) Произведения, которые могут отражать наши культуры, специфичные, но в то же время очень похожие“, - сказал художественный руководитель Литовского национального симфонического оркестра Модестас Питренас, рассказывая, что в мероприятии примут участие представители всех стран Балтии.
„Мы увидим на сцене одновременно около 200 исполнителей, которые поют, звучат и прославляют наш современный дух“, - добавил дирижер.
По словам руководителя государственного ансамбля Lietuva (Литва) Эдиты Клаунаускайте, „650 километров свободы“ – это символ цепи людей, держащихся за руки, которая протянулась от Вильнюса через Ригу до Таллинна 23 августа 1989 года.
Балтийский путь – акция протеста, организованная в ознаменование 50-летия пакта Молотова-Риббентропа, когда три страны Балтии, оккупированные Советским Союзом, объединились и решительно заявили, что будут сообща добиваться независимости.
Концерт „650 километров свободы“ организуют Литовская национальная филармония и государственный ансамбль Lietuva. Проект частично финансируется канцелярией правительства и Министерством культуры. Меценат мероприятия – Elektrum Lietuva.