2024.07.09 16:33

В честь 35-летия Балтийского пути в Вильнюсе пройдет концерт

 
на него планируется выделить более 200 000 евро
ELTA
ru.DELFI.lt
на Кафедральной площади Вильнюса пройдет концерт "650 километров свободы"
на Кафедральной площади Вильнюса пройдет концерт "650 километров свободы"
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

23 августа, в честь 35-летия Балтийского пути, на Кафедральной площади Вильнюса пройдет концерт „650 километров свободы“. На него планируется выделить более 200 тысяч евро.

„Если тогда он (Балтийский путь) был путем высвобождения и свободы, то сегодня, мне кажется, это путь творчества – свободы творить, открывать, путешествовать, общаться, не бояться – все складывается в эти 650 километров“, - на организованной в среду пресс-конференции сказал режиссер основного мероприятия, посвященного 35-летию Балтийского пути, Далюс Абарис.

Как рассказали создатели предстоящего юбилейного мероприятия, во время торжества будет звучать примерно часовой „музыкальный калейдоскоп“.

„Будет звучать не только современная музыка – вся музыка: академическая, фольклорные аранжировки, электроника, хоровая музыка. (...) Произведения, которые могут отражать наши культуры, специфичные, но в то же время очень похожие“, - сказал художественный руководитель Литовского национального симфонического оркестра Модестас Питренас, рассказывая, что в мероприятии примут участие представители всех стран Балтии.

„Мы увидим на сцене одновременно около 200 исполнителей, которые поют, звучат и прославляют наш современный дух“, - добавил дирижер.

По словам руководителя государственного ансамбля Lietuva (Литва) Эдиты Клаунаускайте, „650 километров свободы“ – это символ цепи людей, держащихся за руки, которая протянулась от Вильнюса через Ригу до Таллинна 23 августа 1989 года.

Балтийский путь – акция протеста, организованная в ознаменование 50-летия пакта Молотова-Риббентропа, когда три страны Балтии, оккупированные Советским Союзом, объединились и решительно заявили, что будут сообща добиваться независимости.

Концерт „650 километров свободы“ организуют Литовская национальная филармония и государственный ансамбль Lietuva. Проект частично финансируется канцелярией правительства и Министерством культуры. Меценат мероприятия – Elektrum Lietuva.

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