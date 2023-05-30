"Уже неделю горит лес в чернобыльской зоне, недалеко от границы с Беларусью, ближайший очаг – в 50 м от границы", – сообщает группа белорусских активистов Belaruskij Hajun в Twitter.
Пожар в радиоактивном лесу начался 22 мая, тогда ближайший очаг был в 450 м от границы. Ближайший населенный пункт от этого места – деревня Александровка (Гомельский район).
Путешественник Ясюкявичюс, который хорошо знает чернобыльскую зону сказал Delfi, что пожар в этом месте тушить сложно из-за оставленных россиянами мин, но Литва практически не подвергается опасности.
По его словам, по карте, представленной Belaruskij Hajun, видно, что пожар зафиксирован в западной части чернобыльской зоны, где уровень радиации невелик, а радиационный след идет через Беларусь.
"В Беларуси уровень загрязнения выше, чем в Украине. Я вижу, что зафиксировано несколько небольших очагов, на месте пожара может быть небольшое повышение радиации, но в километре от этого места этого уже не должно быть. Проблемы возникают тогда, когда загорается старый лес, где древесина впитала большое количество радиации. Когда горит древесина, радионуклиды никуда не исчезают, остаются в пепле, их разносит ветер. Вот тогда и возникает реальная опасность", – сказал Delfi Ясюкявичюс.
Он сказал, что в западной части Чернобыльской зоны есть лишь отдельные зараженные участки, но есть и совершенно чистые места.
"Я там бывал, там радиоактивную зону найти сложно. Идешь километры, находишь участок 10 x 50 м, где радиационный фон повышен, потом опять все чисто", – заметил Ясюкявичюс.
По его словам, вероятность того, что во время этих пожаров радиоактивные частицы попадут в Литву, ничтожно мала - 0,001%.
Ясюкявичюс заметил, что эти пожары могут распространяться. Украинцам тяжело тушить здесь лес из-за заминированных территорий.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Nori gauti beveik 1000 eurų pensiją, o stengiasi tik dėl pusės tiek Justino istorija, kuris dar mokyklos suole pradėjo ruoštis sočiai senatvei (6)
TOP новостей
В Вильнюсе с 1 июня ужесточаются правила движения самокатов закрыто движение на трех улицах
Вильнюсский муниципалитет 30 мая представил изменения в...
Эфир Delfi с Михаилом Самусем: атаки дронов на Москву и Киев, сроки выдвижения украинских войск
Впервые с момента полномасштабного российского...
Вильнюсцы удивлены ситуацией на перекрестке: сначала делают, потом думают
Дорожные работы в Вильнюсе уже, скорее всего, никого не...
Ипотечный кредит – не для покупки жилья в любом месте: иногда банки не хотят рисковать
В некоторых регионах получить ипотечный кредит очень...
Президент Литвы: Скайсте и Кайриса не должно быть в новом правительстве
Президент Гитанас Науседа утверждает, что при...