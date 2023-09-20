В частной вильнюсской школе произошел неприятный инцидент: ребенок вернулся домой с сотрясением мозга

В редакцию Delfi обратилась мать троих детей из Вильнюса. Один из ее детей 4 мая этого года был избит другим несовершеннолетним в лицее Витлё.

"Ребенок был избит во время длинной перемены. Инцидент произошел около школы, на закрытой площадке, вокруг были другие дети. Ситуация простая: дети играли в мяч, мяч упал, и один ребенок поднял его и бросил не тому, за это был избит. Никто из взрослых не пришел на помощь, не остановил драку. После этого школа не спешила информировать нас об инциденте. В течение двух часов ребенку не оказали ни медицинскую, ни психологическую помощь. Психологическую помощь не оказали и другим детям, которые были свидетелями инцидента", – сказала мама.

Только спустя некоторое время после инцидента ребенок попал к психологу. Психолог попросила его письменно изложить случившееся.

"При этом слова ребенка корректировали, его пытались убедить в том, что виноват он сам", – продолжала мама и сказала, что ей о насилии сообщила психолог.