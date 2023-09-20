В частной вильнюсской школе произошел неприятный инцидент: ребенок вернулся домой с сотрясением мозга

В редакцию Delfi обратилась мать троих детей из Вильнюса. Один из ее детей 4 мая этого года был избит другим несовершеннолетним в лицее Витлё.
"Ребенок был избит во время длинной перемены. Инцидент произошел около школы, на закрытой площадке, вокруг были другие дети. Ситуация простая: дети играли в мяч, мяч упал, и один ребенок поднял его и бросил не тому, за это был избит. Никто из взрослых не пришел на помощь, не остановил драку. После этого школа не спешила информировать нас об инциденте. В течение двух часов ребенку не оказали ни медицинскую, ни психологическую помощь. Психологическую помощь не оказали и другим детям, которые были свидетелями инцидента", – сказала мама.
Только спустя некоторое время после инцидента ребенок попал к психологу. Психолог попросила его письменно изложить случившееся.
"При этом слова ребенка корректировали, его пытались убедить в том, что виноват он сам", – продолжала мама и сказала, что ей о насилии сообщила психолог.
"Звонит психолог, говорит, что имел место такой инцидент. Тут ваш сын, он вам расскажет. Ребенок начинает говорить, говорит бессвязно, он нервничает и тут же его слова поправляет психолог, заставляет лгать. Я остановила разговор и сказала, что еду за сыном. Ребенок был в плохом состоянии. Лицо красное, он много плакал. Я везу его в Сантаришкскую больницу", – рассказала женщина.
В больнице установили диагноз - сотрясение мозга.
"В тот день из школы никаких вестей не было, никто не поинтересовался все ли в порядке с ребенком", – отметила мама.
Она заверила, что прежде с подобной ситуацией не сталкивалась.
"Это был первый такой случай, реакция школы была жалкой. Мы ответственно выбирали школу. Выбрали лицей Витлё, потому что он афиширует себя как школу будущего, инновационную, современную, развивает творческую жилку в детях, работает с эмоциональным интеллектом ребенка. Но, как мы видим, это только красивые лозунги", – считает женщина.
По ее мнению, школа пыталась скрыть случай насилия. Мать и отец ребенка с адвокатом хотели встретиться с руководством школы и поговорить, но сделать это не удалось.
"Нас грубо выгнали, когда увидели, что мы пришли с адвокатом", – рассказала она.
По словам женщины, она письменно просила директора школы организовать встречу всей школьной общины. "Ведь это не только наша проблема. Это проблема и дело всей школы, об этом должна знать школьная община, должны быть приняты определенные решения. Такое не должно случаться", – сказала собеседница.
Но, по ее словам, руководство школы считает, что такие проблемы надо решать в узком кругу, в классе. Правда, по словам женщины, этот инцидент не обсуждался и в классе. Семья обращалась в полицию.
"Насилие в частной школе - совершенно недопустимо.Чего мы ждем от частной школы? Понятно - безопасности для ребенка, благосостояния <...>. Такое поведение лицея Витлё - позор в контексте частных школ. Это бесчеловечно", – считает мать пострадавшего мальчика.
Собеседница сказала, что после инцидента ребенок учился удаленно, а позже было решено расторгнуть договор со школой: "Договор был нарушен, они не выполнили его по многим пунктам".
Представитель полиции Юлия Самороковская сказала, что они получали заявление о насилии в частном лицее Витлё, но расследование не было начато.
Портал Delfi обратился за комментарием в школу. Директор лицея Витлё Йоланта Пономарёвене сожалела, что у родителей мальчика создалось впечатление будто на инцидент реагировали неправильно.Она заверила, что как с агрессором, так и с пострадавшим говорил классный руководитель, социальный педагог, психолог, а медицинская помощь не была оказана, поскольку не было признаков того, что ребенку она требуется.
"Драку во дворе остановил дежурный учитель и оказал им необходимую помощь. Мы сожалеем, что в данной ситуации что-то было упущено, но после общения с обоими детьми не было признаков того, что им нужна помощь врачей. Сразу после конфликта с детьми говорила как классная, так и социальный педагог. В соответствии с действующими правилами, психолог попросила обоих детей письменно изложить случившееся, чтобы детям было легче понять причину возникновения конфликта и как его избежать в будущем. Мы очень сожалеем, что у ребенка и его родителей сложилось неверное представление о ситуации", – сказала Delfi Пономарёвене.
Она заверила, что с семьей пострадавшего мальчика после инцидента общались. "К родителям обращалась психолог и я лично. Мы предлагали всестороннюю помощь, то же самое делала и семья второго участника конфликта. Ученик очень сожалел о содеянном, поэтому вместе с его родителями было решено, что он закончит учебу удаленно. Я искренне убеждена, что в этой ситуации мы сделали все возможное", – заметила Пономарёвене.
Директор сказала, что это первый подобный случай за всю историю школы.
"Мы очень сожалеем, что подобное произошло в нашей школе. Однако мы должны признать, что ни одна школа не застрахована от подобных инцидентов, поэтому мы тщательно проанализировали ситуацию и после инцидента выделили дополнительные ресурсы для присмотра за детьми на переменах. Искренне надеемся, что в будущем удастся избежать подобных инцидентов", – продолжила Пономарёвене.