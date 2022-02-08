Представители Energijos skirstymo operatorius (ESO) подтвердили, что вечером произошли сбои в поставках электроэнергии в районе Дворца печати, торгового центра Mada и в направлении ТЦ Akropolis.
"Мы пытаемся привести в порядок, знаем, стараемся как можно быстрее устранить неполадки. Работают четыре бригады, мы уточняем, где поломка", – сказал Паулюс Калмантас.
На карте аварий ESO показывает четыре места, где фиксируются проблемы, два из них – в Виршулишкес и Шешкине.
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