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Жительница Вильнюса, которая в выходные гуляла вдоль реки Нерис, сняла на видео бобра.

Казалось, бобру прохожие не мешали.

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что бобры в реках встречаются, но в небольшом количестве, поскольку здесь не находят достаточно еды.

По его словам, бобры могут нанести немалый вред набережной и ее инфраструктуре.

"Нерис - неестественная среда обитания бобров, поскольку течет через город. Однако, например, в Риге бобры плавают по реке около театра оперы и балета. Конечно, "городские бобры не строят плотины, они роют норы. Иногда устраивают норы под бетонной набережной, портят инфраструктуру", – сказал он.

Бобры нередко повреждают деревья на берегах рек. Поэтому в Риге деревья, посаженные у реки, загораживают металлической сеткой.

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