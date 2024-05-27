В центре Вильнюса с балкона дома отвалилась штукатурка

По данным полиции, у здания номер 20 на проспекте Гедиминаса на проезжую часть упала отделка балкона, находящегося на втором этаже. Об инциденте сообщил прохожий.
Полиция уточнила, что упали куски штукатурки, на место происшествия приехали также работники муниципальной компании Grinda.
К счастью, во время инцидента ни люди, ни транспорт не пострадали. На месте происшествия находится полиция, пока рабочие устраняли последствия инцидента, был закрыт вход в магазин Sportland.
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