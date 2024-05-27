В центре Вильнюса с балкона дома отвалилась штукатурка

По данным полиции, у здания номер 20 на проспекте Гедиминаса на проезжую часть упала отделка балкона, находящегося на втором этаже. Об инциденте сообщил прохожий.

К счастью, во время инцидента ни люди, ни транспорт не пострадали. На месте происшествия находится полиция, пока рабочие устраняли последствия инцидента, был закрыт вход в магазин Sportland.