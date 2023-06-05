aA
Мы радуемся технологиям в нашей жизни, но забываем об ответственном потреблении и правильной утилизации отходов. Задуматься о потреблении и сортировке отходов жителей заставит и установленная в центре Вильнюса скульптура. Автор скульптуры Мартинас Гаубас, а заказчик - Ассоциация распространителей электроники (EPA).
Скульптура #ape_tit - человекообразная обезьяна с короной на голове на куче электроприборов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В прошлом году выросли доходы и прибыль крупных сетей: ждет год перелома
В прошлом году улучшилась прибыль и доходы почти всех...
Мошенники используют имя Delfi, пользуются даже трагедией 15-летнего Миколаса
В последние недели в интернете появляется все больше...
Эфир Delfi c Александром Мусиенко: ВСУ, Запорожское направление, действия РДК, что в Бахмуте?
Минобороны РФ сообщило, что крупномасштабное Украины...
Президент ассоциации гостиниц о пользе саммита НАТО: такую рекламу для страны не купишь ни за какие деньги
Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов...
Неуважение к клиенту: циничный ответ представителей "Вильнюсского общественного транспорта"
На обычный вопрос клиент "Вильнюсского общественного...