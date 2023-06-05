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Мы радуемся технологиям в нашей жизни, но забываем об ответственном потреблении и правильной утилизации отходов. Задуматься о потреблении и сортировке отходов жителей заставит и установленная в центре Вильнюса скульптура. Автор скульптуры Мартинас Гаубас, а заказчик - Ассоциация распространителей электроники (EPA).
Vilniaus centre pastatyta keista skulptūra
Vilniaus centre pastatyta keista skulptūra
© Organizacijos nuotr.

Скульптура #ape_tit - человекообразная обезьяна с короной на голове на куче электроприборов.

Vilniaus centre pastatyta keista skulptūra
Vilniaus centre pastatyta keista skulptūra
© Organizacijos nuotr.
Vilniaus centre pastatyta keista skulptūra
Vilniaus centre pastatyta keista skulptūra
© Organizacijos nuotr.

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