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Солнцем и теплом наслаждаются не только люди, но и пресмыкающиеся. Жители обнаружили ужа прямо в центре Вильнюса – около Белого моста, пишет madeinvilnius.lt.
Žaltys ant kelio
Žaltys ant kelio
© S.Paltanavičiaus nuotr.

Напомним, что ужи не представляют опасности для людей.

В Литве обыкновенный уж распространен достаточно широко. Однако в центре города ужи встречаются крайне редко. Откуда он появился у Белого моста, непонятно.

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