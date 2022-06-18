aA
Солнцем и теплом наслаждаются не только люди, но и пресмыкающиеся. Жители обнаружили ужа прямо в центре Вильнюса – около Белого моста, пишет madeinvilnius.lt.
Напомним, что ужи не представляют опасности для людей.
В Литве обыкновенный уж распространен достаточно широко. Однако в центре города ужи встречаются крайне редко. Откуда он появился у Белого моста, непонятно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сюрприз для потребителей: срок выбора поставщика продлили на неделю
Срок выбора независимого поставщика электроэнергии...
Многоквартирные дома советской постройки придется сносить: эксперт рассказал, почему
В 2013 году мэры крупных городов Литвы стали говорить о...
Вице-министр ответил на заявления Алиханова: закрытие ЖД-транзита Россия будет использовать для пропаганды
"Литовские железные дороги" закрывают железнодорожный...
Из-за нехватки водителей меняется расписание общественного транспорта
ПС "Услуги сообщения" информирует, что из-за нехватки...
Жители Литвы стали активнее чипировать домашних животных
В первый месяц после окончания срока обязательного...