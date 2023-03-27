В центре Вильнюса – обстрелянный в Харьковской области россиянами автомобиль скорой помощи

Этот автомобиль скорой стал одним из символов жестокости российских оккупантов против мирных жителей.

Когда началось масштабное вторжение в Украину, российские захватчики временно оккупировали Харьковскую область, а на этом автомобиле скорой эвакуировали жителей из самых опасных мест области.

Это был единственный автомобиль скорой с четырьмя ведущими колесами, который мог по бездорожью в плохих условиях доехать до удаленных уголков области. Однако после атаки автомобиль был выведен из строя, oа его водитель получил тяжелые ранения. Поэтому многие жители лишились возможности получить помощь врачей.

Это не единичный такой случай в Украине. Из-за вторжения России многие больницы лишились скорых во время оккупации, обстрелов и эвакуации жителей.

Одна из организаторов проекта Елена Федорова из-за войны была вынуждена с ребенком уехать из Украины в Вильнюс: "Мы изо всех сил хотим помочь Украине и объяснить европейцам, что происходит у нас на родине. Расстрелянный автомобиль скорой - образный пример, который поможет передать наши эмоции. Автомобиль с медицинскими опознавательными знаками, его использовали для спасения жизней, он был безжалостно обстрелян. Они стреляли, понимая, что там есть больные, раненые и дети. Мы хотим, чтобы здесь в Европе, люди поняли, что Украина борется не только за свое право на свободу – она защищает весь демократический мир".

Цель проекта – помощь в сборе средства на автомобили скорой помощи для Украины.

Организаторы проекта – благотворительный фонд Vienas k paramos fondas, украинская депутат Мария Мезенцева, Елена Федорова из Харькова, благотворительный фонд Svitla Meta ("Святая цель") и военная администрация Киевского военного округа.

Этот автомобиль впервые был выставлен 7 марта в Киеве, сейчас он находится в Вильнюсе. Далее проект повезут в Ригу, Таллин, Варшаву, Брюссель, Берлин и др. города, чтобы как можно больше жителей Европы увидели доказательства кровавых преступлений российской армии.