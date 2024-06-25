2024.06.25 13:48

В центре Вильнюса – необычная свадьба: было остановлено движение

 
ru.DELFI.lt
Andrius Čerškus iškėlė neeilines vestuves
Andrius Čerškus iškėlė neeilines vestuves
ФОТО: Saulius Čirba

Церемония с участием нескольких сотен гостей на горе Гедиминаса, парад в сопровождении оркестра на главных улицах центра, концерт Донатаса Монтвидаса и веселый двухдневный фестиваль по случаю Йонинес – так отпраздновал свадьбу известный предприниматель, основатель „Столичной баскетбольной школы“ Андрюс Чершкус и его избранница Эвелина.

Свадьба проходила в минувшие выходные: прохожие фотографировали и снимали на видео процессию, во главе которой шел оркестр Жирмунайской гимназии.

„Мы хотели, чтобы свадьба была необычной, удивили Вильнюс. Подумали, что гора Гедиминаса – подходящее место“, – сказал Чершкус.

На горе пару законным браком сочетал монах Дисмас, а от горы до ресторана Meating Room молодожены со свитой шли по проспекту Гедиминаса в сопровождении оркестра.

Эвелина и Андрюс познакомились три года назад в Паланге. В этом году - отметили свадьбу.

Свою свадьбу молодожены сделали фестивалем на Йонинес для друзей: на второй день перебрались из столицы в уединенную усадьбу. Праздник там длился еще два дня.

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