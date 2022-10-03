В центре Вильнюса без электричества остались несколько сотен клиентов ESO

Представитель ESO Паулюс Калмантас подтвердил BNS, что неисправность в подземном высоковольтном кабеле была устранена менее чем за час, и подача электроэнергии была восстановлена.

Портал lrt.lt первым сообщил об отключении электроэнергии в понедельник днем ​​в центре Вильнюса. Без электричества остались как минимум несколько сотен клиентов ESO, в основном на улицах Пилимо, Паменкальнис и К. Калинаускас. Сообщается, что без электричества остался и филиал поликлиники Центра на улице Пилимо.