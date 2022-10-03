В центре Вильнюса без электричества остались несколько сотен клиентов ESO

Представитель ESO Паулюс Калмантас подтвердил BNS, что неисправность в подземном высоковольтном кабеле была устранена менее чем за час, и подача электроэнергии была восстановлена.
Портал lrt.lt первым сообщил об отключении электроэнергии в понедельник днем в центре Вильнюса. Без электричества остались как минимум несколько сотен клиентов ESO, в основном на улицах Пилимо, Паменкальнис и К. Калинаускас. Сообщается, что без электричества остался и филиал поликлиники Центра на улице Пилимо.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После запрета России на въезд тягачей есть опасения в связи с другой страной: нас будут блокировать
В минувшие выходные Россия объявила, что с 10 октября...
Литовские поклонники Кремля добрались до Европы: опорочили имя своей страны на международной конференции
На международной конференции Организации по...
Российский бизнес должен участвовать в мобилизации своих работников, что будут делать оставшиеся в России литовские компании
Российский бизнес должен участвовать в мобилизации...
Эфир Delfi: от Лимана к Херсону и сюрпризы выборов в Латвии
О ходе успешного наступления Вооруженных сил Украины...
Гидрометеоролог: мы уже знаем, когда придет бабье лето
В восточной части Литвы и на взморье в понедельник...