В центре Вильнюса бесчинствует банда подростков: 10 поймали, вскоре в полицию сообщили о новых хулиганах

Звонки посыпались после 16 ч.
Сообщения были разными: на ул. А.Юозапавичаус и ул. Тилто подростки в масках забирались в здания, на ул. Ринктинес они разбирали новый тротуар, бросают камни в охранников.
Полицейские задержали 10 подростков (девочек и мальчиков 13-14 лет). Всех их передали родителям. Одну девочку доставили в больницу, потому что она упала и покалечилась.
Полицейские еще не успели решить вопрос задержанных подростков, как около 18 ч. поступило сообщение, что около Дворца спорта другие подростки валят забор и конфликтуют с охранниками.
На месте происшествия группа подростков даже не пряталась, пыталась устроить еще одну „игру в догонялки“ с полицейскими.
Delfi напоминает, что первый акт хулиганства около Дворца спорта был зафиксирован неделю назад - 21 сентября, тогда подростки забрались на крышу Дворца спорта и взрывали петарды. С крыши их снимали пожарные-спасатели. 24 сентября подростки били окна во Дворце спорта (разбито 10 окон).
Представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене сказала, что в полицию поступило три звонка. Тогда одного подростка удалось поймать, остальные разбежались.
Задержанный 14-летний подросток утверждал, что он окна не бил. „Подросток свои права знает лучше, чем обязанности“, – прокомментировал тогда ситуацию представитель полиции П.Скучас. После опроса подростка полиция отвезла его домой и передала дедушке.