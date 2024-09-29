В центре Вильнюса бесчинствует банда подростков: 10 поймали, вскоре в полицию сообщили о новых хулиганах

Звонки посыпались после 16 ч.

Сообщения были разными: на ул. А.Юозапавичаус и ул. Тилто подростки в масках забирались в здания, на ул. Ринктинес они разбирали новый тротуар, бросают камни в охранников.

Полицейские задержали 10 подростков (девочек и мальчиков 13-14 лет). Всех их передали родителям. Одну девочку доставили в больницу, потому что она упала и покалечилась.

Полицейские еще не успели решить вопрос задержанных подростков, как около 18 ч. поступило сообщение, что около Дворца спорта другие подростки валят забор и конфликтуют с охранниками.

На месте происшествия группа подростков даже не пряталась, пыталась устроить еще одну „игру в догонялки“ с полицейскими.

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