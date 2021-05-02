В центре столицы - сотрудники спецслужб: у Белого моста обнаружена взрывчатка

Считается, что на поляне у Белого моста, между рекой Нерис и парком сакур, был найден 76 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны без головки - только корпус.

Взрывчатка не представляла опасности для жителей, ее забрали сотрудники Aras.