В центре столицы - сотрудники спецслужб: у Белого моста обнаружена взрывчатка

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В воскресенье, в полдень, спецслужбы ринулись к Белому мосту в Вильнюсе - сообщили о взрывчатке на поляне. Движение на улице Упес было закрыто, любителям цветущих сакур пришлось отойти на безопасное расстояние, сообщает портал 15min.lt.
Считается, что на поляне у Белого моста, между рекой Нерис и парком сакур, был найден 76 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны без головки - только корпус.
Взрывчатка не представляла опасности для жителей, ее забрали сотрудники Aras.
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