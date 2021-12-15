Поляна около Белого моста была приведена в порядок летом 2020 года. Прошло чуть больше года и красивой лужайки не осталось. Представители Вильнюсского муниципалитета уверяют, что заранее позаботились о восстановлении газона, поэтому летом вильнюсцы и гости столицы смогут снова проводить досуг на шелковистой травке.
"Мы понимали, что при оборудовании такого объекта, могут испортить газон, поэтому заранее предусмотрели работы по его восстановлению. Их проведут после того, как удалят конструкцию, в марте", – комментирует муниципалитет.
Работы по восстановлению газона проведет ПУ Sporto namų grupė. В марте газон приведут в порядок.
Напомним, что в этом году каток под куполом установили у Белого моста, прежде его устанавливали на Лукишкской площади. Каток работает 7 дней в неделю, кататься на катке могут все жители, у которых есть "паспорт возможностей".
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